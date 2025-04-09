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USAID возобновит часть программ помощи, но Украина не получит ни доллара

Администрация Дональда Трампа приняла решение возобновить шесть свёрнутых ранее программ помощи Агентства США по международному развитию (USAID). Работу продолжат миссии в Ливане, Иордании, Ираке, Сирии, Сомали и Эквадоре, стало известно агентству Reuters.

Источник: Life.ru

По данным издания, исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин, который также входит в состав департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, во внутреннем письме запросил отмену увольнения сотрудников и восстановление шести программ. Белый дом ответил положительно. Это произошло после заявления Всемирной продовольственной программы ООН о возможной гибели миллионов людей в перечисленных странах без помощи USAID.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID, которые, по его мнению, не отвечали интересам страны. Всех сотрудников агентства планируют уволить до сентября 2025 года.