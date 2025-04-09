Верховный суд США поддержал решение уволить 16 тысяч чиновников

Сообщается, что новое решение отменило вердикт нижестоящего федерального суда штата Калифорния, предписавшего восстановить уволенных сотрудников в должностях. В Верховном суде подчеркнули, что прежнее решение основывалось «исключительно на обвинениях девяти некоммерческих организаций», что не удовлетворяет требования законодательства.