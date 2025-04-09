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Верховный суд США поддержал решение уволить 16 тысяч чиновников

В США Верховный суд поддержал решение уволить 16 тысяч чиновников, находившихся на испытательных сроках.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд поддержал решение администрации президента США Дональда Трампа уволить из органов федерального правительства 16 тысяч сотрудников, находившихся на испытательных сроках, передает телеканал CBS.

Сообщается, что новое решение отменило вердикт нижестоящего федерального суда штата Калифорния, предписавшего восстановить уволенных сотрудников в должностях. В Верховном суде подчеркнули, что прежнее решение основывалось «исключительно на обвинениях девяти некоммерческих организаций», что не удовлетворяет требования законодательства.

Речь идет о сотрудниках министерств энергетики, внутренних дел, финансов, по делам ветеранов, сельского хозяйства и Пентагона. Они стали первыми жертвами кампании по сокращению госаппарата, инициированной ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курирует Илон Маск.

Отметим, что в настоящее время Федеральный окружной суд в штате Мэриленд также рассматривает иск 19 штатов, которые коллективно обжаловали решение администрации Трампа уволить находившихся на испытательных сроках чиновников.

Ранее сообщалось, что DOGE направило сотрудникам USAID уведомления об увольнении со множеством серьезных ошибок.

Bloomberg писало, что Пентагон намерен уволить до 76 тысяч сотрудников.