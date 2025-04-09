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Лукашенко поздравил генсека СНГ Сергея Лебедева с днем рождения

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БелТА

«В Беларуси высоко ценят Вашу последовательную позицию, направленную на углубление интеграционных связей между странами — участницами Содружества Независимых Государств. Искренне убежден, что Ваши многолетний успешный опыт, исключительные деловые и личные качества позволят и далее с присущей Вам мудростью эффективно решать задачи по развитию стратегического сотрудничества государств СНГ», — говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Сергею Лебедеву крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для претворения в жизнь задуманного, а также счастья и добра его родным и близким.