Лукашенко поздравил генсека СНГ Сергея Лебедева с днем рождения

«В Беларуси высоко ценят Вашу последовательную позицию, направленную на углубление интеграционных связей между странами — участницами Содружества Независимых Государств. Искренне убежден, что Ваши многолетний успешный опыт, исключительные деловые и личные качества позволят и далее с присущей Вам мудростью эффективно решать задачи по развитию стратегического сотрудничества государств СНГ», — говорится в поздравлении.