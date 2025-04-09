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Bild: партиям ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС.

Источник: Аргументы и факты

ХДС и ХСС, а также социал-демократы не смогли достичь соглашения о формировании коалиции, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Ранее во вторник телеканал NTV сообщал, что партии достигли консенсуса. Однако позже издание Bild опровергло эту информацию.

«После 13 часов переговоров соглашение не было достигнуто. Сейчас цель — достичь соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС продолжатся с 9:30 (10:30 по московскому времени)», — пишет газета.

Позднее NTV уточнил, что переговоры всё ещё продолжаются. По словам политика от ХДС Карин Прин, переговоры продолжатся завтра.

25 марта немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем официально ушло в отставку.