Ким Ё Чжон назвала призывы к денуклеаризации угрозой суверенитету КНДР

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, резко раскритиковала призывы к отказу Пхеньяна от ядерного оружия, заявив, что подобные заявления представляют собой вмешательство во внутренние дела страны и посягательство на ее суверенитет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Комментируя недавнее совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи, сделанное на заседании в рамках НАТО, Ким Ё Чжон назвала идею денуклеаризации «несбыточной иллюзией», отражающей тревожность и политическую отсталость её авторов. По её словам, ядерный статус КНДР закреплён в конституции как ответ на продолжающуюся внешнюю угрозу и кардинальные изменения в системе глобальной безопасности.
Она подчеркнула, что страна не намерена отказываться от ядерного оружия ни под каким давлением, назвав подобные попытки «враждебным посягательством» на основы государственного устройства КНДР.
По мнению Ким Ё Чжон, ядерные силы страны не только являются гарантом её безопасности, но и способствуют поддержанию стабильности в регионе. Она добавила, что вместо давления и провокаций Западу следует сосредоточиться на поиске путей предотвращения открытого конфликта.
Ранее министерство иностранных дел КНДР выступило с критикой стран Группы семи (G7), назвав их «ядерной группировкой» и потребовав от них отказаться от ядерного оружия.