Ким Ё Чжон назвала призывы к денуклеаризации угрозой суверенитету КНДР

Комментируя недавнее совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи, сделанное на заседании в рамках НАТО, Ким Ё Чжон назвала идею денуклеаризации «несбыточной иллюзией», отражающей тревожность и политическую отсталость её авторов. По её словам, ядерный статус КНДР закреплён в конституции как ответ на продолжающуюся внешнюю угрозу и кардинальные изменения в системе глобальной безопасности.