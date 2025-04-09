Тем временем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что все мировые трагедии начались с того, что европейцы совершали агрессивные действия против России. Вот и сейчас Европа снова «окрысилась» на нашу страну. Он напомнил, что до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. Речь идет и о войнах, которые вел Наполеон, и двух мировых войнах.