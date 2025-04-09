Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение реалистичность заявлений европейских лидеров о возможности «победы» над Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.
Дипломат обратил внимание на регулярные высказывания представителей Европейского союза, которые заявляют о намерении одержать верх над РФ, если не на поле боя, то в международных отношениях.
Ульянов задался рядом вопросов относительно этих заявлений. Он поинтересовался, действительно ли европейские политики верят в достижение этой цели, какими методами они планируют этого добиться, и главное — какие мотивы стоят за подобными амбициозными заявлениями.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?» — написал постпред.
Прежде Ульянов предупредил, что жителям Европы нужно готовиться в новому раунду промывки мозгов относительно «российской угрозы» от руководства Евросоюза. Он напомнил, что директор российского ведомства Сергей Нарышкин раскрыл последние разведданные о том, то руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев «российской угрозой».
Тем временем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что все мировые трагедии начались с того, что европейцы совершали агрессивные действия против России. Вот и сейчас Европа снова «окрысилась» на нашу страну. Он напомнил, что до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. Речь идет и о войнах, которые вел Наполеон, и двух мировых войнах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Россия и Белоруссия сохранили в себе больше европейского, чем страны Западной Европы. Дипломат заявила, что Москва и Минск отстаивают в Европе правду в вопросе Второй мировой войны, когда ЕС отчалено хочет переписать историю.
Президент Владимир Путин высказался на тему пропагандируемой некоторыми на Западе и киевским режимом так называемой якобы «изоляции России». Президент напомнил, что у Москвы по всему миру, и в западной его части тоже, гораздо больше друзей, чем оппонентов. А те, с кем не получается находить общий язык, все равно не мешают России жить и развиваться.