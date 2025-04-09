Трамп пожаловался, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам: вот, что его не устроило

Президент США Дональд Трамп выразил неудовольствие тем, как Китай отреагировал на введение в отношении ввозимых из этой страны товаров высоких пошлин. Об этом Трамп высказался во время ужина в рамках Национальной республиканской конференции конгресса.
«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — сказал Трамп, добавив, что пошлины в 104 процента на китайские товары начнут действовать со среды, 9 апреля.
Глава Минфина США Бессент также заявил, что Китай совершает большую ошибку, допуская эскалацию в вопросе импортных пошлин с Соединенными Штатами.
Напомним, в пятницу, 4 апреля, Китай ответил на тарифную политику Трампа, объявив о введении дополнительных пошлин в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из Штатов, начиная с 10 апреля 2025 года.
При этом Китай призвал США немедленно исправить ошибочные действия, регулировать разногласия с другими странами на основе равенства.
Также оказалось, что Пекин намерен использовать редкоземельные металлы в вопросе давления на США.