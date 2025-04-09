Трамп пожаловался, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам: вот, что его не устроило

«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — сказал Трамп, добавив, что пошлины в 104 процента на китайские товары начнут действовать со среды, 9 апреля.