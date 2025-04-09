Экстренная помощь по-новому: Текслер посетил уникальное отделение областной больницы № 3

— Отделение кратковременного пребывания — это пилотный проект, — рассказал Алексей Текслер. — Это когда пациент в силу диагноза или пока диагноз не определен, поступает в это отделение, где он может находится от 4 часов до 3 дней, получить весь курс, который ему необходим, и дальше уехать на амбулаторное лечение либо перевестись уже в то отделение, которое будет конкретно заниматься его лечением. Это очень необходимое отделение, полностью современное и позволяет грамотно и правильно получать всю необходимую помощь, не загружая стационар.