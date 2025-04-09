Реконструкция АПП «Краскино»: как изменится главный приморский погранпереход с Китаем

«Уже завершены основные строительные работы, сейчас ведется монтаж инженерных коммуникаций и систем контроля. Параллельно обустраивается прилегающая территория для удобства перевозчиков и пассажиров», — сообщил в ответе на запрос «ФедералПресс» замруководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин.
Особое внимание уделяется синхронизации работы с китайской стороной. Регулярные совместные инспекции и заседания рабочей группы помогают согласовать графики реконструкции и минимизировать простои.
После ввода обновленного пункта в эксплуатацию ожидается, что время ожидания на границе сократится с 4−5 часов до 1−1,5 часов. Благодаря этому грузооборот вырастет на 35−40%. Планируется, что в пиковые периоды пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.
Проект реализуется в рамках федеральной программы развития приграничной инфраструктуры с общим финансированием 2,8 млрд рублей.
Напомним, ранее стало известно, что россияне смогут въезжать в Китай на собственных автомобилях.