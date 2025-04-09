Реконструкция АПП «Краскино»: как изменится главный приморский погранпереход с Китаем

После ввода обновленного пункта в эксплуатацию ожидается, что время ожидания на границе сократится с 4−5 часов до 1−1,5 часов. Благодаря этому грузооборот вырастет на 35−40%. Планируется, что в пиковые периоды пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.