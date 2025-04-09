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Реконструкция АПП «Краскино»: как изменится главный приморский погранпереход с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ФедералПресс. Ключевой пункт пропуска на границе Приморья с Китаем — АПП «Краскино» — проходит масштабную модернизацию. Согласно проекту, количество полос движения увеличится с 8 до 16, включая 10 грузовых, 2 пассажирских, 2 легковых и 2 резервные полосы. Это позволит обрабатывать до 750 транспортных средств в сутки против текущих 400.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Уже завершены основные строительные работы, сейчас ведется монтаж инженерных коммуникаций и систем контроля. Параллельно обустраивается прилегающая территория для удобства перевозчиков и пассажиров», — сообщил в ответе на запрос «ФедералПресс» замруководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин.

Особое внимание уделяется синхронизации работы с китайской стороной. Регулярные совместные инспекции и заседания рабочей группы помогают согласовать графики реконструкции и минимизировать простои.

После ввода обновленного пункта в эксплуатацию ожидается, что время ожидания на границе сократится с 4−5 часов до 1−1,5 часов. Благодаря этому грузооборот вырастет на 35−40%. Планируется, что в пиковые периоды пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.

Проект реализуется в рамках федеральной программы развития приграничной инфраструктуры с общим финансированием 2,8 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что россияне смогут въезжать в Китай на собственных автомобилях.