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Захарова назвала тарифы США традиционным для них способом ведения дел

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами таможенных пошлин в отношении ряда стран является для них одним из традиционных способов ведения дел. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки американские и ответные тарифы еще подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран — шок», — отметила она.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

8 апреля Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам $2 млрд ежедневно. Президент США рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.