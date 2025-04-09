Захарова назвала тарифы США традиционным для них способом ведения дел

«За сутки американские и ответные тарифы еще подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран — шок», — отметила она.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.
8 апреля Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что американские пошлины на импортную продукцию приносят Соединенным Штатам $2 млрд ежедневно. Президент США рассказал, что Вашингтон ведет переговоры более чем с 70 государствами, которые хотят экспортировать свои товары в США.