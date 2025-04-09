За ночь над Россией сбиты 158 украинских БПЛА. Военная операция, день 1141-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей. Упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках в многоквартирном доме в Аксае Ростовской области. Экипаж российского самолета Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских военных в курском приграничье. Газета.Ru ведет хронику событий.