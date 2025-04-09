«Это компромисс»: НДС в 16% вносят в Налоговый кодекс в Казахстане

«НДС будет равен 16%. Порог по НДС — определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге — это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что наше правительство и парламент готовы идти на такие компромиссы. В этой связи мы теперь вход, создание ИП, будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы — для тех, кто ранее совершал нарушения, тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП — открытые новых ИП будет усложненным процессом», — сообщил зампремьер-министра Серик Жумангарин.