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Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Лебедева

Лукашенко сказал генсекретарю СНГ Лебедеву о стратегическом сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлены поздравления генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, 9 апреля Лебедев празднует свое 77-летие. И поздравляя его с именинами, Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят последовательную позицию этого российского политика, которая направлена на углубление интеграционных связей между странами-членами СНГ. Кроме того, белорусский лидер сказал генсекретарю СНГ о задачах стратегического сотрудничества в содружестве.

— Ваши многолетний успешный опыт, исключительные деловые и личные качества позволят и далее с присущей вам мудростью эффективно решать задачи по развитию стратегического сотрудничества государств СНГ, — убежден президент.

Еще накануне Александр Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси.

Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.

Кроме того, Александр Лукашенко дал прогноз белорусской экономике: «Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится».