Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Лебедева

Напомним, 9 апреля Лебедев празднует свое 77-летие. И поздравляя его с именинами, Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят последовательную позицию этого российского политика, которая направлена на углубление интеграционных связей между странами-членами СНГ. Кроме того, белорусский лидер сказал генсекретарю СНГ о задачах стратегического сотрудничества в содружестве.