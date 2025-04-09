Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Лебедева

Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлены поздравления генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, сообщила пресс-служба президента.
Напомним, 9 апреля Лебедев празднует свое 77-летие. И поздравляя его с именинами, Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят последовательную позицию этого российского политика, которая направлена на углубление интеграционных связей между странами-членами СНГ. Кроме того, белорусский лидер сказал генсекретарю СНГ о задачах стратегического сотрудничества в содружестве.
— Ваши многолетний успешный опыт, исключительные деловые и личные качества позволят и далее с присущей вам мудростью эффективно решать задачи по развитию стратегического сотрудничества государств СНГ, — убежден президент.
Еще накануне Александр Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси.
Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.
Кроме того, Александр Лукашенко дал прогноз белорусской экономике: «Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится».