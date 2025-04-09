Дополнительные средства получат свердловские муниципалитеты-лидеры

Средства будут направлены по поручению врио губернатора Дениса Паслера.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, ремонт дорог, благоустройство детских площадок, освещение пешеходных дорожек и так далее.
Рейтинг муниципалитетов составлялся по 41 показателю: объем инвестиций на одного жителя, ввод жилья, обеспеченность местами в детских садах, реальная заработная плата, удовлетворённость качеством автомобильных дорог, уровнем предоставления жилищно-коммунальных услуг и другое.
Лидерами стали Верхняя Пышма (группа муниципалитетов с населением от 75 тысяч до 1 млн жителей, получит 6,3 млн рублей), Полевской (от 40 тысяч до 75 тысяч жителей, 10,8 млн рублей), Заречный (от 20 до 40 тысяч жителей, 10,8 млн рублей), Рефтинский (до 20 тысяч человек, 15,3 млн рублей), ЗАТО Свободный (группа закрытых административно-территориальных образований, 10,8 млн рублей).
Красноуфимск, Талица и Гари продемонстрировали наибольшую динамику в рейтинге. Муниципалитеты получат по 5,4 млн рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что малым муниципалитетам Свердловской области поставят новые автобусы. На эти цели выделили субсидии в размере 200 млн рублей.
Эта сумма позволит закупить не менее 34 автобусов.