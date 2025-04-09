Дополнительные средства получат свердловские муниципалитеты-лидеры

Лидерами стали Верхняя Пышма (группа муниципалитетов с населением от 75 тысяч до 1 млн жителей, получит 6,3 млн рублей), Полевской (от 40 тысяч до 75 тысяч жителей, 10,8 млн рублей), Заречный (от 20 до 40 тысяч жителей, 10,8 млн рублей), Рефтинский (до 20 тысяч человек, 15,3 млн рублей), ЗАТО Свободный (группа закрытых административно-территориальных образований, 10,8 млн рублей).