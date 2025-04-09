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Ключевой инструмент. В Челябинске обновили состав Общественной палаты

Преподаватели, врачи, предприниматели, спортсмены и священники — в новый коллектив Общественной палаты Челябинска вошли представители самых разных сфер деятельности.

Источник: Челябинская городская дума

В женские руки

3 апреля в Челябинске состоялось первое заседание нового состава Общественной городской палаты, в ходе которого избрали председателя и заместителей. Возглавила палату заместитель директора Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Анастасия Лапо.

«Всегда была абсолютно убеждена в том, что гражданское общество — это ключевой инструмент для того, чтобы эффективно налаживать взаимодействие с органами власти, — отметила она. — Мы найдём именно те решения, которые будут способствовать социальному и экономическому развитию нашего города».

Заместителями предсе­да­теля стали руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского Анна Таскаева и председатель городского совета ветеранов УМВД Александр Кокшин.

Напомним, что ранее палату возглавлял коммерческий директор предприятия, специализирующегося на производстве композитных материалов для металлургической и строительной отраслей Геннадий Сапрыкин.

В этом году состав Общественной палаты города обновился на 98%. В неё вошли представители самых разных сфер деятельности, в том числе ветераны боевых действий. Избраны руководители комиссий, которых будет три. Комиссию по социальной политике возглавил главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов. Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительной политике будет курировать коммерческий директор ООО «УК “Технопарк-Потанино” Михаил Ерёмин. Руководителем комиссии по экономическому развитию и предпринимательству стал председатель Челябинского регионального общественного объединения “Альянс Прорывного Развития” Андрей Букреев.

Новая страница

Всего в состав Общественной палаты входит 27 человек, 9 из них утвердили депутаты Челябинской городской Думы, ещё девять членов выбрал глава города Алексей Лошкин. В свою очередь эти члены палаты определили ещё девять кандидатов.

«Открылась новая страница в истории Челябинска, — подчеркнул председатель Гордумы Сергей Буяков. — Новая команда палаты — люди молодые, но вместе с тем опытные, креативные, позитивные, работоспособные. Это как раз те представители общественности, которые хотят сделать Челябинск лучше, дать новый импульс развитию города. Самое главное, что у них горят глаза, они готовы применить все свои знания, опыт и профессиональное мастерство на благо челябинцев. Общественники уже наметили план работы, и планы эти грандиозные. Думаю, благодаря совместной работе им суждено сбыться».

Председатель региональной Общественной палаты Николай Дейнеко пожелал коллегам успехов в работе и пообещал всяческую поддержку.

Отметим, что Общественная палата Челябинска обеспечивает взаимодействие жителей города и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития. Она выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления, а также осуществляет общественный контроль.