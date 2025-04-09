Ключевой инструмент. В Челябинске обновили состав Общественной палаты

«Открылась новая страница в истории Челябинска, — подчеркнул председатель Гордумы Сергей Буяков. — Новая команда палаты — люди молодые, но вместе с тем опытные, креативные, позитивные, работоспособные. Это как раз те представители общественности, которые хотят сделать Челябинск лучше, дать новый импульс развитию города. Самое главное, что у них горят глаза, они готовы применить все свои знания, опыт и профессиональное мастерство на благо челябинцев. Общественники уже наметили план работы, и планы эти грандиозные. Думаю, благодаря совместной работе им суждено сбыться».