Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в один из экономических центров Китая — Чунцин

В ходе визита запланированы переговоры с представителями власти и бизнеса КНР, в том числе с руководством ведущих китайских компаний, заинтересованных в выходе на российский рынок. Республика Татарстан готова стать ключевой площадкой для китайских инвесторов, предлагая благоприятные условия для локализации производств и развития совместных проектов. Напомним, Татарстан уже имеет опыт успешного сотрудничества с китайскими корпорациями, такими как Haier. С 2015 года компания реализует в Татарстане масштабные производственные проекты.