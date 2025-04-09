Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в один из экономических центров Китая — Чунцин

Территория Чунцина превышает 82 тысячи кв. километров, а население достигает 32 миллионов человек. Чунцин имеет особый статус города центрального подчинения, что означает его прямое подчинение центральной власти Китая.
Чунцин — один из ключевых экономических центров страны. Основу его промышленного потенциала составляют химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая отрасли. В городе активно развиваются передовые направления — производство электромобилей, аккумуляторов, интегральных микросхем, медицинского оборудования и биофармацевтических препаратов, а также авиаракетная техника.
На территории мегаполиса работают около 20 автосборочных предприятий, более 400 заводов по выпуску автокомпонентов и несколько мотоциклетных производств. Также в Чунцине сосредоточено множество промышленных и высокотехнологичных парков, играющих важную роль в экономике региона и всего Китая.
В ходе визита запланированы переговоры с представителями власти и бизнеса КНР, в том числе с руководством ведущих китайских компаний, заинтересованных в выходе на российский рынок. Республика Татарстан готова стать ключевой площадкой для китайских инвесторов, предлагая благоприятные условия для локализации производств и развития совместных проектов. Напомним, Татарстан уже имеет опыт успешного сотрудничества с китайскими корпорациями, такими как Haier. С 2015 года компания реализует в Татарстане масштабные производственные проекты.
К слову, Рустам Минниханов является одним из ключевых инициаторов и активных участников международного экономического форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Его личное участие и стратегическое видение способствовали превращению форума в значимую площадку для развития двусторонних отношений. Переговоры в рамках форума способствовали реализации крупных проектов с участием китайского капитала, а также созданию Центра содействия инвестициям для китайских компаний в Казани.