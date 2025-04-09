Правительство России поддержало проект башкирских депутатов

«Стоимость нотариального удостоверения составляет около 25−30 тысяч рублей. Много ли это? Зависит от ситуации. Одно дело, когда человек со стороны получает в дар квартиру за несколько миллионов. И совсем другое, когда бабушка переписывает свой старый садовый домик на внуков. Мы предлагаем установить для близких родственников льготу и взимать за нотариальное действие 50% тарифа», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.