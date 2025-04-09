Правительство России поддержало проект башкирских депутатов

Правительство России представило положительное заключение на проект федерального закона о льготном оформлении сделок дарения недвижимости родственникам, который разработали в Госсобрании Башкирии. Госдума сможет рассмотреть его в мае.
Как пояснили в пресс-службе башкирского парламента, законопроект предполагает снизить пошлину за нотариальное оформление в два раза.
«Стоимость нотариального удостоверения составляет около 25−30 тысяч рублей. Много ли это? Зависит от ситуации. Одно дело, когда человек со стороны получает в дар квартиру за несколько миллионов. И совсем другое, когда бабушка переписывает свой старый садовый домик на внуков. Мы предлагаем установить для близких родственников льготу и взимать за нотариальное действие 50% тарифа», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.
С 13 января 2025 года в России все заключаемые договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Этот закон также разработали башкирские депутаты. Участие нотариуса является страховкой от мошенников, считают юристы.
«Прежний упрощенный порядок оформления договоров дарения, когда было достаточно подписать в МФЦ нужные бумаги, использовался злоумышленниками для отъёма жилья у доверчивых граждан. Нотариус выступает гарантом безопасности сделки. Он обязан разъяснить суть договора, убедиться в намерениях обеих сторон. Участие нотариуса влечёт за собой определенные расходы, и законодатели предлагают снизить финансовую нагрузку для близких родственников», — пояснили в пресс-службе Курултая республики.