Главные новости 9 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 апреля 2025 года.
Трамп уточнил срок действия пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что ввозимые в страну товары из Китая будут облагаться 104% пошлинами до тех пор, пока Пекин не согласится на сделку с Вашингтоном. Американский лидер убежден, что власти КНР заинтересованы в заключении соглашения по тарифам, и ждет от них соответствующих шагов.
В США ввели крупные штрафы для мигрантов, подлежащих депортации
В Штатах планируют ввести санкции для не покинувших страну мигрантов, в отношении которых принято решение о депортации. Штраф для тех, кто останется на американской территории вопреки предписанию о выезде, составит $998 в день. У нежелающих уезжать из США намерены конфисковывать имущество.
Сын Трампа считает, что на Украине скрыли данные о покушении на его отца
Дональд Трамп-младший предъявил Киеву обвинение в сокрытии информации о том, что подозреваемый в покушении на его отца, Райан Уэсли Рут, планировал купить оружие на Украине. Сын американского президента в соцсетях задал вопрос, почему украинцы не предупредили о намерениях опасного «социопата».
Массовой атаке беспилотников ВСУ подверглись 11 регионов России
В ночь на 9 апреля над Черным, Азовским морями и территориями 11 субъектов России дежурные средства ПВО нейтрализовали и ликвидировали 158 украинских дронов. Больше всего беспилотников — 67 — было уничтожено над Краснодарским краем. 29 БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области.
USAID возобновит реализацию части программ помощи
Агентство США по международному развитию (USAID) возобновит работу миссий в Ливане, Иордании, Ираке, Сирии, Сомали и Эквадоре, которые были прекращены ранее из-за реорганизации. Такое решение администрация Белого дома приняла после обращения Всемирной продовольственной программы ООН.