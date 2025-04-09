Главные новости 9 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввозимые в страну товары из Китая будут облагаться 104% пошлинами до тех пор, пока Пекин не согласится на сделку с Вашингтоном. Американский лидер убежден, что власти КНР заинтересованы в заключении соглашения по тарифам, и ждет от них соответствующих шагов.