США передали РФ разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. США депортировали и передали в Каире представителям российских правоохранительных органов обвиняемого в хищениях нескольких десятков миллионов рублей у нескольких банков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«9 апреля в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя», — сказала она.
Волк добавила, что, по версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денег ряда банков. В частности, на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные деньги участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. «Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей», — добавила представитель ведомства.
По данному факту в ноябре 2008 года было возбуждено уголовное дело (ст. 159 и 174.1 УК РФ). В 2012 году в отношении обвиняемого мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на арест, но фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
«Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в Российскую Федерацию. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий», — подытожила Волк.