США передали РФ разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество

Волк добавила, что, по версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денег ряда банков. В частности, на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные деньги участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. «Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей», — добавила представитель ведомства.