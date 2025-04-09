Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, сообщил первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Совет Безопасности ООН провел во вторник заседание по украинскому кризису, которое запросили западные страны из числа членов СБ после удара ВС России по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога.

«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально “переобулись” англичане и еэсовцы. Англо-еэсовская “партия войны” пытается сорвать российско-американские мирные переговоры», — написал Полянский.

Он отметил, что продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. Если ранее их заявления сводились к призывам «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то теперь там поступают обвинения в якобы нарушении предлагаемого Вашингтоном перемирия и просят пойти на бессрочное прекращение огня.

Диалог о прекращении огня

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.

Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.