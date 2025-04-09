Совет Безопасности ООН провел во вторник заседание по украинскому кризису, которое запросили западные страны из числа членов СБ после удара ВС России по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога.
«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально “переобулись” англичане и еэсовцы. Англо-еэсовская “партия войны” пытается сорвать российско-американские мирные переговоры», — написал Полянский.
Он отметил, что продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. Если ранее их заявления сводились к призывам «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то теперь там поступают обвинения в якобы нарушении предлагаемого Вашингтоном перемирия и просят пойти на бессрочное прекращение огня.
Диалог о прекращении огня
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.