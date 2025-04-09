Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров

Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.