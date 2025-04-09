Правительство Молдовы выплатило 24,5 млн леев компенсаций предпринимателям

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. В Молдове 556 компаний получили компенсацию за использованную электроэнергию после значительного повышения тарифа. Как сообщили в Министерстве экономического развития и цифровизации, выплаты были произведены за январь, февраль и частично за март 2025 года. Общая сумма, перечисленная на счета получателей компенсаций, составила 24,5 миллиона леев.
«Эта программа, запущенная в январе 2025 года, преследует цель снижения бремени высоких счетов для поддержки бизнес-среды», — заявили в министерстве.
Заявки на компенсацию расходов на электроэнергию предприниматели могут подавать онлайн, через приложение EVO или на портале MCabinet. Предпринимателям предоставляется компенсация в размере 50% от роста тарифов на электроэнергию. Выплата компенсаций будет продолжаться в течение всего года.
Механизм компенсаций был одобрен решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 17 января 2025 года. После отмены режима ЧП продолжение работы программы обеспечивает правительство Молдовы. Бюджет программы компенсации роста цен на электроэнергию для предприятий составляет 300 миллионов леев, средства для нее предоставлены ЕС.
Новые повышенные тарифы на электроэнергию вступили в силу 10 января 2025 года. Таким образом, цена на электричество для бытовых потребителей Premier Energy составит 4,1 лея за 1 кВт/ч без НДС. До этого было 2,34 лея.
Бытовые потребители FEE Nord на севере Молдовы будут платить за электроэнергию 4,68 лея за кВт/ч. Ранее тариф составлял 2,84 лея.