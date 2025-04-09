Правительство Молдовы выплатило 24,5 млн леев компенсаций предпринимателям

Заявки на компенсацию расходов на электроэнергию предприниматели могут подавать онлайн, через приложение EVO или на портале MCabinet. Предпринимателям предоставляется компенсация в размере 50% от роста тарифов на электроэнергию. Выплата компенсаций будет продолжаться в течение всего года.