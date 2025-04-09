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В Казахстане введут налог на роскошь

Дополнительную ставку налога в новом Налоговом кодексе установят на отдельные виды недвижимости, авто, яхты, самолеты, а еще — элитный алкоголь и сигары.

Источник: Министерство национальной экономики Казахстана

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. В новом Налоговом кодексе Казахстана появится налог на роскошь, заявил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин, представляя проект на пленарном заседании мажилиса.

Налог на роскошь, уменьшение количества сборов и платежей в налоговом кодексе.

Повышенный налог на имущество, по его словам, будут платить владельцы отдельных категорий товаров.

Увеличить ставки предложили для.

  • объектов недвижимости, стоимость которых превышает 450 миллионов тенге ($867,7 тысячи);
  • акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге ($144,6 тысячи), а также на морские суда и летательные аппараты.
  • акциза 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.

Парламент Казахстана приступил к первому чтению обновленного после критики президента Налогового кодекса.