В Казахстане введут налог на роскошь

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. В новом Налоговом кодексе Казахстана появится налог на роскошь, заявил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин, представляя проект на пленарном заседании мажилиса.
Налог на роскошь, уменьшение количества сборов и платежей в налоговом кодексе.
Повышенный налог на имущество, по его словам, будут платить владельцы отдельных категорий товаров.
Увеличить ставки предложили для.
- объектов недвижимости, стоимость которых превышает 450 миллионов тенге ($867,7 тысячи);
- акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге ($144,6 тысячи), а также на морские суда и летательные аппараты.
- акциза 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.
Парламент Казахстана приступил к первому чтению обновленного после критики президента Налогового кодекса.