Президент Эстонии утвердил закон, лишающий иностранцев права голоса

«Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, законно. Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — говорится в заявлении Кариса, текст которого приводит ERR.