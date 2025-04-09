Владимир Мединский собирается посетить Екатеринбург

По словам главы Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсена Титова, помощник президента в уральской столице будет разрешать спор между Союзом российских писателей и Свердловском отделением Союза писателей России по поводу особняка на улице Пушкина в Екатеринбурге, где размещены обе организации. Причина — попытка выселить из здания представителей Екатеринбургского отделения Союза российских писателей.