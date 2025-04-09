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Владимир Мединский собирается посетить Екатеринбург

Помощник президента намерен разрешить спор между писателями.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в Екатеринбург может приехать помощник Президента РФ Владимир Мединский. Об этом пишет информационное агентство ЕАН.

— Предстоит большая совместная и созидательная работа, — сказал Владимир Мединский о скором визите.

По словам главы Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсена Титова, помощник президента в уральской столице будет разрешать спор между Союзом российских писателей и Свердловском отделением Союза писателей России по поводу особняка на улице Пушкина в Екатеринбурге, где размещены обе организации. Причина — попытка выселить из здания представителей Екатеринбургского отделения Союза российских писателей.