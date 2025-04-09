Владимир Мединский собирается посетить Екатеринбург

В ближайшее время в Екатеринбург может приехать помощник Президента РФ Владимир Мединский. Об этом пишет информационное агентство ЕАН.
— Предстоит большая совместная и созидательная работа, — сказал Владимир Мединский о скором визите.
По словам главы Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсена Титова, помощник президента в уральской столице будет разрешать спор между Союзом российских писателей и Свердловском отделением Союза писателей России по поводу особняка на улице Пушкина в Екатеринбурге, где размещены обе организации. Причина — попытка выселить из здания представителей Екатеринбургского отделения Союза российских писателей.