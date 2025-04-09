Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Антальском форуме

По ее словам, в ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. «Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами», — отметила Захарова.