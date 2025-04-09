Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Антальском форуме

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию 12 апреля для участия в Антальском дипломатическом форуме. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики [Хакана Фидана] для участия в четвертом Антальском дипломатическом форуме», — сказала дипломат.
По ее словам, в ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. «Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами», — отметила Захарова.