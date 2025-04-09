Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все «красные линии», согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений.