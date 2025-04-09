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Беларусь и Колумбия подписали соглашение о безвизовых поездках граждан

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок граждан. Документ подписали 9 апреля в Москве заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и посол Колумбии в России и в Беларуси по совместительству Эктор Исидро Аренас Нейра, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

«Это очень значимый шаг в наших отношениях. С большим уважением и симпатией отношусь к вашей стране», — сказал Евгений Шестаков, обращаясь к колумбийскому дипломату.

Заместитель министра добавил, что соглашение вступит в силу через 30 дней.

«Это огромный шаг на пути укрепления наших двусторонних отношений. Подписание соглашения дает возможность гражданам посещать наши страны в туристических и деловых целях, что позволит интенсифицировать наши отношения во всех сферах», — подчеркнул посол Колумбии.