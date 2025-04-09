Беларусь и Колумбия подписали соглашение о безвизовых поездках граждан

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок граждан. Документ подписали 9 апреля в Москве заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и посол Колумбии в России и в Беларуси по совместительству Эктор Исидро Аренас Нейра, передает корреспондент БЕЛТА.