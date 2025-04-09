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Паслер заинтересовался нехваткой врачей на заводе имени Калинина в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на нехватку медиков на машиностроительном заводе имени М. И. Калинина в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал Паслер в своем Telegram-канале, сегодня он посетил завод вместе с уральским полпредом президента России Артемом Жогой. В медсанчасти предприятия глава региона пообщался с персоналом по поводу преодоления дефицита кадров.

«Нехватка врачей присутствует, это подтвердили работники медучреждения. Вместе с руководством завода будем решать эту проблему. Необходимо обеспечить всех жителей Свердловской области и, в частности, заводчан квалифицированной медицинской помощью», — отметил Денис Паслер.

Напомним, на днях врио губернатора назначил нового главу свердловского Минздрава. Татьяна Савинова уже приступила к работе.