Полянский: западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры РФ и США

«Хочу вас разочаровать — ваш расчет слишком очевиден, и ваши утверждения слишком далеки от истины, чтобы им можно было поверить. Вы сами себя выдаете, когда начинаете рассуждать о том, что возможное перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов, показывая тем самым, что ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла “зализать раны” и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы», — обратился к западным дипломатам Небензя.