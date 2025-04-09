Власть не волнуют слёзы детей: В Молдове продолжают закрывать школы — жители Долны бьют тревогу

Село Долна. Василе Костюк пришел по просьбе сельчан, которые в полном отчаянии.
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Ранее сообщалось, что три районных совета Молдовы — Флорештский, Страшенский и Кантемирский — приняли решения о закрытии или начале процедуры ликвидации некоторых учебных заведений, сославшись на необходимость оптимизации ресурсов и упорядочения школьной сети.
Таким образом, Флорештский районный совет принял решение о ликвидации Ильичёвской гимназии с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, директор учреждения и начальник Главного управления образования должны обеспечить соблюдение положений законодательства, касающихся закрытия учебного заведения, а также процедур, связанных с трудоустроенным персоналом, сообщает noi.md.
В то же время Страшенский районный совет одобрил ликвидацию гимназии «Долна» с переводом учащихся в гимназию им. Иона Крянгэ в Миклеушенах. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Районный совет Кантемира инициировал процедуру ликвидации Плопской гимназии, говорится в записке, представленной главой Управления образования Кантемирского района Татьяной Чекир. Решение было принято 27 марта 2025 года, и ответственность за продолжение процедур возложена на Главное управление образования района.
Все три решения были обоснованы необходимостью реорганизации сети образовательных учреждений в условиях сокращения численности учащихся и эффективности государственных расходов.