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Власть не волнуют слёзы детей: В Молдове продолжают закрывать школы — жители Долны бьют тревогу

Родители в полном отчаянии, 100 детей остаются без школы.

Источник: Комсомольская правда

Село Долна. Василе Костюк пришел по просьбе сельчан, которые в полном отчаянии.

Воротилы из ПАС решили оставить почти 100 детей без школы. И все это несмотря на слезы родителей и учителей.

А вы как хотели?

Деньги идут на радары, армию, военные учения и зарплаты министров.

Ранее сообщалось, что три районных совета Молдовы — Флорештский, Страшенский и Кантемирский — приняли решения о закрытии или начале процедуры ликвидации некоторых учебных заведений, сославшись на необходимость оптимизации ресурсов и упорядочения школьной сети.

Таким образом, Флорештский районный совет принял решение о ликвидации Ильичёвской гимназии с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, директор учреждения и начальник Главного управления образования должны обеспечить соблюдение положений законодательства, касающихся закрытия учебного заведения, а также процедур, связанных с трудоустроенным персоналом, сообщает noi.md.

В то же время Страшенский районный совет одобрил ликвидацию гимназии «Долна» с переводом учащихся в гимназию им. Иона Крянгэ в Миклеушенах. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Районный совет Кантемира инициировал процедуру ликвидации Плопской гимназии, говорится в записке, представленной главой Управления образования Кантемирского района Татьяной Чекир. Решение было принято 27 марта 2025 года, и ответственность за продолжение процедур возложена на Главное управление образования района.

Все три решения были обоснованы необходимостью реорганизации сети образовательных учреждений в условиях сокращения численности учащихся и эффективности государственных расходов.