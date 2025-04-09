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Режим ЧП в экономике будет действовать в Приднестровье до 9 мая

В Приднестровье продлено действие режима ЧП в области экономики.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлено до девятого мая включительно. Такое решение вынес Верховный совет, утвердив указ главы региона Вадима Красносельского.

Необходимость продления режима ЧП обусловлена тем, что ситуация с поставками газа в регион остается нестабильной.

Напомним, режим чрезвычайного положения в экономике в Приднестровье был введен 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, а затем несколько раз продлевался до девятого апреля.

Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки. Данный объем рассчитан для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.