Эксперт назвал две причины вывода части войск США из Европы

«До прихода к власти в США Дональда Трампа Польша, Германия и другие европейские страны очень воинственно себя вели по отношению к России. Однако после начала диалога между Москвой и Вашингтоном часть из них смягчила свою риторику», — заявил политолог. Он добавил, что переформатирование взглядов Брюсселя связано с пониманием, что Белый дом не намерен воевать с Кремлем, а армии ЕС не смогут выстоять в военном конфликте с Россией.