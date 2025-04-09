Эксперт назвал две причины вывода части войск США из Европы

Ранее стало известно о планах Пентагона по передислокации 10 тысяч американских военных из Восточной Европы. Военные США были размещены в граничащих с Украиной европейских странах по распоряжению администрации Джо Байдена.
«Я думаю, что тут есть две причины. Во-первых, они планируют это сделать по экономическим соображениям. Весьма дорого содержать такую группировку войск за пределами страны. Во-вторых, США боятся столкновения с российской армией в странах Восточной Европы», — рассказал Перенджиев изданию «Инфо 24».
По словам эксперта, государства, соседствующие с Украиной, в том числе Польша и Румыния, отодвинуты Пентагоном на второй план: пребывание там военного контингента нецелесообразно. Белый дом подал четкий сигнал, что не намерен вступать в военное противостояние с Россией, поэтому не хочет подвергать риску своих солдат.
Перенджиев уверен, что Евросоюз не в состоянии будет заменить выведенный из Восточной Европы американский контингент.
«До прихода к власти в США Дональда Трампа Польша, Германия и другие европейские страны очень воинственно себя вели по отношению к России. Однако после начала диалога между Москвой и Вашингтоном часть из них смягчила свою риторику», — заявил политолог. Он добавил, что переформатирование взглядов Брюсселя связано с пониманием, что Белый дом не намерен воевать с Кремлем, а армии ЕС не смогут выстоять в военном конфликте с Россией.
В конце марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», формируемые ЕС для размещения на Украине после урегулирования конфликта, смогут дать решительный «военный ответ» в случае агрессии. При этом он уточнил, что европейские солдаты будут находиться не на линии соприкосновения и будут стремиться не допустить столкновений с ВС РФ.