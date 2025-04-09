Захарова предупредила о рисках размещения иностранных войск на Украине

4 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что работа по вопросу размещения войск европейских стран на Украине продолжается уже в течение двух месяцев, на переговоры потребуется еще около месяца. Как рассказал политик, в переговорах участвуют не только Франция и Великобритания, но и другие страны.