Захарова предупредила о рисках размещения иностранных войск на Украине

«Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Россией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).
По словам Захаровой, Украина ждет от Европы конкретных шагов по отправке войск на территорию страны, но фактически это будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне Киева.
4 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что работа по вопросу размещения войск европейских стран на Украине продолжается уже в течение двух месяцев, на переговоры потребуется еще около месяца. Как рассказал политик, в переговорах участвуют не только Франция и Великобритания, но и другие страны.
Москва называет неприемлемым размещение европейских военных контингентов на Украине.