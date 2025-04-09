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Захарова предупредила о рисках размещения иностранных войск на Украине

Любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, оно может привести к конфликту. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Источник: НАТО

«Любое иностранное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Россией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, Украина ждет от Европы конкретных шагов по отправке войск на территорию страны, но фактически это будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне Киева.

4 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что работа по вопросу размещения войск европейских стран на Украине продолжается уже в течение двух месяцев, на переговоры потребуется еще около месяца. Как рассказал политик, в переговорах участвуют не только Франция и Великобритания, но и другие страны.

Москва называет неприемлемым размещение европейских военных контингентов на Украине.