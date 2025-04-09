Петербургский парламент изменил место полуденного выстрела пушки

До этого закон указывал, что церемония проходит на Нарышкином бастионе. Однако там будут проводить ремонт до 2027 года.
Ранее представитель губернатора Константин Сухенко говорил, что после окончания работ выстрел из пушки снова будет осуществляться с Нарышкина бастиона. Пока же его заменит Государев бастион.
Стрельбу с Нарышкина бастиона в 2025 году пришлось бы поставить на паузу в любом случае после того, как начнется реставрация самого бастиона и места установки сигнального орудия.
В Уставе Петербурга статус полуденного выстрела с Нарышкина бастиона как петербургской традиции был закреплен в 2008 году.
Первые полуденные выстрелы производились из центрального двора Адмиралтейства, а различные сигнальные выстрелы — с разных бастионов Петропавловской крепости. Со временем исторической традицией стал сигнал орудий именно с территории крепости на Заячьем острове.