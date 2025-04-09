Калининград посетил посол Казахстана в России Даурен Абаев

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, за последний год экспортные поставки в Казахстан выросли почти в два раза.
Основными стали продовольственные товары и сырье.
Также на встрече чиновники обсудили возможности сотрудничества в сферах туризма, экономики, культуры и бизнеса.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев посетил Калининградскую область. Он провел встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных.