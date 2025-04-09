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Калининград посетил посол Казахстана в России Даурен Абаев

В Калининграде состоялась рабочая встреча губернатора региона Алексея Беспрозванных и посла Казахстана Даурена Абаева.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, за последний год экспортные поставки в Казахстан выросли почти в два раза.

Основными стали продовольственные товары и сырье.

Также на встрече чиновники обсудили возможности сотрудничества в сферах туризма, экономики, культуры и бизнеса.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев посетил Калининградскую область. Он провел встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных.