Чего ждать от переговоров США и Ирана

Ирано-американские переговоры: неожиданность или закономерность
Анонсирование Трампом предстоящих переговоров с Ираном для некоторых стало неожиданностью, но в целом это вполне логичные шаги Вашингтона, считает востоковед Олег Акулиничев. Своим мнением он поделился с «Ведомостями». Эксперт отметил, что в разных форматах консультации между странами не прекращались, а информация о предстоящих контактах появилась после продолжительного маневрирования и общения через закрытые каналы. По словам востоковеда-ираниста переговорный процесс «может отдалить Вашингтон и Тегеран от военных действий или приблизить к ним».
Смогут ли США и Иран договориться 12 апреля
То, что Иран пошел на переговоры, обусловлено одним конкретным соображением — нежеланием получить удар Израиля и США. Здесь нет какой-то заманчивой перспективы с американской стороны, чтобы Тегеран мог рассчитывать на нее, уверен востоковед Никита Смагин. Даже если представить отмену всех американских санкций — это совсем не гарантия того, что их не вернут обратно. Смагин напоминает, что именно так поступил сам Трамп: 44-й президент Барак Обама отменил санкции в отношении Ирана, а республиканец их восстановил во время первого президентского срока.
Какими могут быть условия Трампа — пока не совсем понятно. В ходе прошлого президентства его команда, по сути, предложила Ирану капитулировать по всем направлениям, отказавшись от ядерной программы, разработки ракет и беспилотников, а также поддержки своих союзников, вроде ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов.
В Тегеране готовы к такому, поэтому логичным поведением для Ирана может стать затягивание времени. Можно вступить в долгий и сложный диалог, тем самым оттянув драматичную развязку, считает Смагин. Однако Трампа вряд ли устроят переговоры со множеством раундов.
Востоковед Олег Акулиничев акцентирует внимание на том, что существенные различия в позициях сторон, а также привлечение третьих игроков (Израиль, страны Персидского залива и Евросоюз) свидетельствуют о том, что переговоры будут сложными. За риторикой, предвещающей некий дипломатический прорыв, скрываются глубокие противоречия и сложные внутриполитические игры. Эксперт считает, что США могут настаивать на полном сворачивании Ираном ядерной программы и резком ограничении оборонительного потенциала.
Следует ожидать, что переговорная позиция Трампа и условия для нового соглашения окажутся гораздо более жесткими, чем сформированные в мае 2018 года 12 требований к Ирану для возобновления переговоров после выхода страны из ядерной сделки.
Роль России в переговорном процессе
Олег Акулиничев уверен, что роль России в качестве посредника может быть важной, однако успех переговоров будет полностью зависеть от подлинных намерений сторон. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова способствовать урегулированию иранской ядерного вопроса и всячески поддерживает диалог между США и Ираном. Встреча представителей государств в Омане может стать важным этапом разрешения многолетней напряженности.
Эксперты сходятся во мнении, что скорый прорыв на переговорах маловероятен, так как у сторон диаметрально противоположные позиции по ключевым вопросам. Более того, есть риск, что диалог в запланированную дату не состоится. В качестве причин указываются завышенные требования и ожидания сторон, растущее давление со стороны Израиля, а также внутриполитические процессы в США и Иране.