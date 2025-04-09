Чего ждать от переговоров США и Ирана

То, что Иран пошел на переговоры, обусловлено одним конкретным соображением — нежеланием получить удар Израиля и США. Здесь нет какой-то заманчивой перспективы с американской стороны, чтобы Тегеран мог рассчитывать на нее, уверен востоковед Никита Смагин. Даже если представить отмену всех американских санкций — это совсем не гарантия того, что их не вернут обратно. Смагин напоминает, что именно так поступил сам Трамп: 44-й президент Барак Обама отменил санкции в отношении Ирана, а республиканец их восстановил во время первого президентского срока.