Освободить от налога пенсии предлагают в Казахстане

«В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда. (…) Освобождение от НДС услуг ЕНПФ и добровольных накопительных пенсионных фондов по привлечению социальных платежей и добровольных пенсионных взносов, распределению и зачислению полученного инвестиционного дохода от пенсионных активов», — говорится в заключении к проекту кодекса.