Освободить от налога пенсии предлагают в Казахстане

Отметим, что сейчас пенсии в Казахстане облагаются ИПН — индивидуальным подоходным налогом в 10%. В рамках нового кодекса от этого налога предлагается отказаться.
«В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда. (…) Освобождение от НДС услуг ЕНПФ и добровольных накопительных пенсионных фондов по привлечению социальных платежей и добровольных пенсионных взносов, распределению и зачислению полученного инвестиционного дохода от пенсионных активов», — говорится в заключении к проекту кодекса.