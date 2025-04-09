Студенческий капитал в Челябинской области получили уже 34 молодые семьи

«На сегодняшний день 34 молодые семьи обратились в органы социальной защиты, в том числе в 2024 году — 14, с начала 2025-го — 20 семей», — сообщили в региональном Минсоце.
Напомним, размер студенческого капитала составляет 1 млн 40 тыс. рублей. Поддержку от государства смогут получить родители, если возраст матери не превышает 24 лет на момент рождения ребенка, а первый малыш родился 1 января 2024 года и далее.
Оба родителя или единственный должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования, либо студентами, которые впервые получают высшее образование по «очке», но уже имеют среднее профессиональное образование. Доходы семьи учитываться не будут.
Важное уточнение — мама, папа и ребенок должны быть зарегистрированы в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.