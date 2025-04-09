CNN: Китай может выиграть торговую войну с США

«Президент Дональд Трамп только что начал прямое противостояние с единственной страной, которая может победить Соединенные Штаты в торговой войне», — цитируют «Ведомости» обозревателя американского СМИ Стивена Коллинсона.
Эксперт предполагает, что команда Белого дома не учла, что Китай способен выдержать продолжительное торговое противостояние благодаря технологической устойчивости и самодостаточности. США же придется разбираться с последствиями введения тарифов.
Обозреватель телеканала отмечает лидерство Китая в области инноваций в сфере искусственного интеллекта, производства электромобилей, энергии. В CNN считают, что лидер Китая Си Цзиньпин не может себе позволить капитулировать перед Трампом и пойти с ним на соглашение — это подорвет авторитет КНР в мире.
По прогнозу СМИ, Пекин ответит США, поставив на паузу оформление лицензий на экспорт редкоземельных металлов, которые важны для американских предприятий. Это последствие торговой войны объясняет старания Трампа по поиску альтернативных источников поставок «редкоземов» на Украине и в Гренландии. Также Китай может ограничить поток поставок товаров в США, запретить американским предпринимателям вести бизнес на китайской территории.
8 апреля пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что США действительно вводят 104% пошлины на товары, ввозимые в страну из Китая. Причина повышения тарифов на импорт — отказ КНР отменить решение о введении ответных мер на повышение Вашингтоном тарифов до 34%. Президент США Дональд Трамп объявил, что 104% пошлины будут действовать до тех пор, пока Китай не согласится заключить соглашение об условиях торгового сотрудничества.
Введение высоких пошлин на товары, ввозимые в США, коснулись 185 стран. Первоначально на китайскую продукцию Белый дом установил тариф в размере 34%. В ответ Пекин объявил о зеркальной мере — введении с 10 апреля 34% тарифов на американский импорт. Также КНР ограничила работу ряда американских компаний на территории страны и запретила поставки редкоземельных металлов в США. В ответ на повышение тарифов на импорт до 104% в МИД Китая заявили, что продолжат принимать решительные меры по защите своих интересов.