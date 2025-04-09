CNN: Китай может выиграть торговую войну с США

Введение высоких пошлин на товары, ввозимые в США, коснулись 185 стран. Первоначально на китайскую продукцию Белый дом установил тариф в размере 34%. В ответ Пекин объявил о зеркальной мере — введении с 10 апреля 34% тарифов на американский импорт. Также КНР ограничила работу ряда американских компаний на территории страны и запретила поставки редкоземельных металлов в США. В ответ на повышение тарифов на импорт до 104% в МИД Китая заявили, что продолжат принимать решительные меры по защите своих интересов.