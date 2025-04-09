Игнатьев — о высылке сопредседателя ОКК от РФ: удар по миротворческой операции

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр — Sputnik. Высылка из Молдовы сопредседателя ОКК от России — это удар по миротворческой операции, заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Он отметил, что депортация Александра Андреева, который три года был главой российской делегации в ОКК, негативно влияет на работу комиссии.
Это удар по миротворческому механизму. Заседание ОКК, которое должно было пройти, не состоялось именно потому, что у российской стороны теперь нет сопредседателя. Работают военные наблюдатели, система работает, но руководящий орган испытывает определенные трудности. Поэтому мы считаем, что это очень деструктивное действие.
Напомним, в понедельник, 31 марта Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, поскольку их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В их числе оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от России Александр Андреев.
Ранее в тот же день глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ заявил о том, что посольство России якобы помогло депутату парламента Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. В ответ на это посол России Олег Озеров заявил, что обвинения, выдвинутые СИБ Молдовы в адрес диппредставительства, несостоятельны и голословны.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдовы о высылке российских дипломатов не останется без адекватного ответа. В пятницу, четвертого апреля в МИД РФ объявили персонами нон грата в качестве ответной меры трех сотрудников посольства Молдовы в Москве.