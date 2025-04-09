Игнатьев — о высылке сопредседателя ОКК от РФ: удар по миротворческой операции

Это удар по миротворческому механизму. Заседание ОКК, которое должно было пройти, не состоялось именно потому, что у российской стороны теперь нет сопредседателя. Работают военные наблюдатели, система работает, но руководящий орган испытывает определенные трудности. Поэтому мы считаем, что это очень деструктивное действие.