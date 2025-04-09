Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области

ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Китайская компания «Xinjiang Qianyuan Kunyu Construction Engineering» построит 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Компания занимается строительством систем передачи, распределения электроэнергии, разработкой, инвестированием и управлением проектами в области возобновляемых источников энергии.
Представители узбекистанского ведомства обсудили перспективы сотрудничества с ее гендиректором Хоу Хуэем.
Речь шла о технических деталях и дальнейших шагах по возведению каскадов малых ГЭС на водных артериях в регионах Узбекистана.
«По итогам встречи было подписано Инвестиционное соглашение по реализации проекта “Строительство 9 мини-ГЭС на реке Карадарья в Андижанской области”, — говорится в сообщении.