Вклад сферы туризма в ВВП Беларуси к 2040 году должен возрасти до 5%

Замминистра отметила большие перспективы туристической отрасли в стране. Вовлечение в индустрию гостеприимства историко-культурного наследия может стать существенным драйвером роста, поскольку такие объекты привлекают как белорусов, так и иностранных граждан. Елена Болигатова подчеркнула, что правительство уделяет этому вопросу значительное внимание. «Меры в первую очередь нацелены на то, чтобы создавать новые точки роста, опоры для туристической сферы. Видим значительный потенциал», — добавила она.