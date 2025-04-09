Вклад сферы туризма в ВВП Беларуси к 2040 году должен возрасти до 5%

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад сферы туризма в ВВП Беларуси должен возрасти до 5%. Об этом рассказала журналистам заместитель министра экономики Елена Болигатова на полях III Белорусско-российского туристического конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.
Туризм между Беларусью и Россией показывает рекордные показатели.
«Национальной стратегией устойчивого развития республики до 2040 года предусмотрен рост вклада сферы туризма в ВВП до 5%. Это достаточно амбициозная задача, которая требует напряженной работы», — отметила Елена Болигатова.
Вклад туризма в экономику страны в настоящее время оценивается, по данным Национального статистического комитета, в 2% без учета показателей смежных отраслей.
Замминистра отметила большие перспективы туристической отрасли в стране. Вовлечение в индустрию гостеприимства историко-культурного наследия может стать существенным драйвером роста, поскольку такие объекты привлекают как белорусов, так и иностранных граждан. Елена Болигатова подчеркнула, что правительство уделяет этому вопросу значительное внимание. «Меры в первую очередь нацелены на то, чтобы создавать новые точки роста, опоры для туристической сферы. Видим значительный потенциал», — добавила она.
По ее словам, в формирующихся программах социально-экономического развития туризм приобретает большую значимость. Акцент делается на тех направлениях, которые традиционно сложились и имеют успех, востребованы как белорусами, так и иностранцами. В частности, речь идет о медицинском туризме, санаторно-курортном лечении. Появляются новые объекты для размещения, набирают популярность велнес-услуги.
Говоря о том, что сдерживает развитие сферы, Елена Болигатова обозначила необходимость повышения качества сервиса, совершенствования инфраструктуры, в том числе дорог, которые соединяют объекты историко-культурных ценностей, туристические локации. Будут поддержаны проекты по строительству гостиничных, санаторно- курортных комплексов, создания локальных глемпингов и др. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.