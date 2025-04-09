Bloomberg: НАТО просит США не выводить войска из Европы без предупреждения

При этом само агентство утверждает, что численность американских сил в Европе все время меняется — до 2022 года там находились порядка 65 тыс. американских военных, вскоре после начала конфликта на Украине их численность сначала возросла до 85 тыс., а затем на короткое время достигала 100 тыс. В связи с этим агентство допускает, что Трамп может вывести из Европы свыше 20 тыс. военных, которые были переброшены туда по решению администрации Джо Байдена сразу после начала конфликта на Украине.