Кремль счел непозволительным задержание российского дипломата во Франции

Как рассказала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, сотрудница российского внешнеполитического ведомства была задержана погранслужбой Франции 6 апреля в аэропорту Шарля де Голля. У нее изъяли компьютер и телефон.
«Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми», — сказал Песков.
Песков отметил, что на протяжении длительного времени к задержанной сотруднице МИДа не допускали представителей российской консульской службы в Париже. Захарова говорила, что консульскому работнику пришлось ожидать допуска к коллеге почти 7 часов. При этом французская сторона вовремя не выдала ей визу.
«Это совершенно недопустимые действия, они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — добавил пресс-секретарь президента.
После задержания российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста, а в МИД России был вызван французский посол в Москве. В результате предпринятых демаршей сотруднице российского ведомства разрешили въезд во Францию. Однако, как сообщила Захарова, ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта.
Официальный представитель МИДа назвала произошедшее «позорным спектаклем». Она подчеркнула, что в соответствии с соглашением между правительством Франции и ЮНЕСКО Париж обязан разрешать въезд в страну членам официальных делегаций. Российская сторона не намерена оставлять случившееся «без последствий», добавила Захарова.