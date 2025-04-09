Кремль счел непозволительным задержание российского дипломата во Франции

Песков отметил, что на протяжении длительного времени к задержанной сотруднице МИДа не допускали представителей российской консульской службы в Париже. Захарова говорила, что консульскому работнику пришлось ожидать допуска к коллеге почти 7 часов. При этом французская сторона вовремя не выдала ей визу.