Задержание сотрудницы МИД РФ в Париже и ситуация вокруг Ирана. Темы брифинга Пескова

Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно на фоне конфронтационной риторики США, но Россия обеспокоена ситуацией: «Контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности».