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Задержание сотрудницы МИД РФ в Париже и ситуация вокруг Ирана. Темы брифинга Пескова

Задержание сотрудницы МИД России в парижском аэропорту, конфронтация между США и Ираном, а также утверждения Украины о китайских пленных стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 9 апреля проведет в Кремле встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Об утверждениях Украины о китайских пленных

Кремль не стал комментировать утверждения Украины о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая: «Я никак не могу прокомментировать эту информацию».

О задержании сотрудницы МИД России в Париже

Москва осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД России, «это совершенно недопустимые действия»: «Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными».

Ситуация «еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями» двусторонние отношения.

Об отношениях между США и Ираном

Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно на фоне конфронтационной риторики США, но Россия обеспокоена ситуацией: «Контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности».