Задержание сотрудницы МИД РФ в Париже и ситуация вокруг Ирана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 9 апреля проведет в Кремле встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.
Об утверждениях Украины о китайских пленных
Кремль не стал комментировать утверждения Украины о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая: «Я никак не могу прокомментировать эту информацию».
О задержании сотрудницы МИД России в Париже
Москва осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД России, «это совершенно недопустимые действия»: «Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными».
Ситуация «еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями» двусторонние отношения.
Об отношениях между США и Ираном
Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно на фоне конфронтационной риторики США, но Россия обеспокоена ситуацией: «Контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности».