Медведев призвал Трампа наказать украинских заказчиков покушения на него

Дмитрий Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Дональда Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома покарать их. По данным американских СМИ, подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут поддерживал связь с неким украинцем и пытался купить у него РПГ чтобы неблагоприятный для Украины Трамп не смог избраться . Кроме того, до задержания мужчина писал в соцсетях о готовности сражаться и умереть за Киев и призывал иностранцев присоединяться к ВСУ.