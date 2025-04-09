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Медведев призвал Трампа наказать украинских заказчиков покушения на него

Дмитрий Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Дональда Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома покарать их. По данным американских СМИ, подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут поддерживал связь с неким украинцем и пытался купить у него РПГ чтобы неблагоприятный для Украины Трамп не смог избраться . Кроме того, до задержания мужчина писал в соцсетях о готовности сражаться и умереть за Киев и призывал иностранцев присоединяться к ВСУ.
Источник: Газета.Ру

Дмитрий Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Дональда Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома «покарать» их. По данным американских СМИ, подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут поддерживал связь с неким украинцем и пытался купить у него РПГ — чтобы «неблагоприятный для Украины» Трамп «не смог избраться». Кроме того, до задержания мужчина писал в соцсетях о готовности «сражаться и умереть» за Киев и призывал иностранцев присоединяться к ВСУ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «покарать» заказчиков покушения на жизнь американского президента Дональда Трампа, которые, по его словам, находятся на Украине. Так зампред Совбеза прокомментировал информацию о том, что обвиняемый в покушении Райан Уэсли Рут пытался купить на Украине ракетную установку.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения на Банковой?» — написал Медведев в Telegram.

«Пришлите мне РПГ».

58-летнего Райана Уэсли Раута задержали в сентябре 2024 года во время попытки покушения на Трампа. Как установили правоохранители, мужчина поддерживал связь с неким украинцем и спрашивал его о возможности купить ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), сообщило издание Newsweek.

«Пришлите мне РПГ или [ПЗРК] Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать… [Трамп] неблагоприятен для Украины», — писал тогда Раут продавцу оружия.

Он заявлял, что оружие ему нужно для того, чтобы «Трамп не смог избраться».

«Пойти в местный магазин за такой вещью невозможно — однако вы находитесь на войне, поэтому эти вещи ежедневно теряются и уничтожаются — одну пропажу не заметят», — писал он.

Подозреваемый интересовался ценой, а также отправлял собеседнику фотографии на тот момент кандидата в президенты. Следствие предполагает, что ~целью Раута был самолет Трампа~.

В телефоне мужчины обнаружили переписку с неким Рамиро из Мексики. Раут писал ему, что приедет после 15 сентября — именно в этот день при попытке покушения его и задержали. Исходя из этого, следователи сделали вывод, что американец планировал «скрыться от правоохранительных органов».

В день покушения Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Сотрудники Секретной службы заметили в кустах оружие и открыли стрельбу. Рауту удалось скрыться с места происшествия, однако вскоре его задержали. Трамп не пострадал.

Связи с Украиной.

Подозреваемый в покушении на Трампа заявлял, что готов воевать на Украине, сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты обратили внимание, что до задержания ~Раут писал в соцсетях о готовности «сражаться и умереть» за Украину. После начала российской спецоперации он призывал иностранцев «брать в руки оружие» и пополнять ряды ВСУ~. В апреле 2022 года он посетил Киев. Мужчина планировал разбить в украинской столице палаточный городок, чтобы помогать всем желающим отправиться на фронт.

По данным газеты, у Раута были проблемы с законом, он пытался найти себя в жизни.

«Я был бы чрезвычайно рад приглашению присоединиться к любому монументальному достойному делу, чтобы внести реальные изменения в наш мир», — писал задержанный в своем профиле в LinkedIn.

В интервью румынскому Newsweek Раут рассказывал, что в американской армии не служил. Познакомившиеся с ним на Украине рассказали WSJ, что американца не приняли и в ряды ВСУ. Получив отказ, он сосредоточился на вербовке «солдат удачи».

«Это была его главная задача, которую он сам себе поставил», — объяснил журналистам немецкий волонтер Крис Лутц, познакомившийся с ним на Украине.

Защита Раута настаивает на том, чтобы «определенные доказательства, в том числе показания очевидцев», не допустили к предстоящему судебному заседанию.