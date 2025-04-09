Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 апреля: главное

Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно на фоне конфронтационной риторики США.
Обострение обстановки беспокоит Россию.
Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых или, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности.
Россия осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД РФ.
Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской республики в рамках Венской конвенции.
Кремль не комментирует утверждения Киева о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая.
В мае Владимир Путин проведет отдельные встречи в Москве с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы.
Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы.
9 апреля Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.