Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 апреля: главное

Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых или, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности.