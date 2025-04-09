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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 апреля: главное

Представитель Кремля провел традиционный брифинг с журналистами. Публикуем ключевые заявления Дмитрия Пескова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно на фоне конфронтационной риторики США.

Обострение обстановки беспокоит Россию.

Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых или, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД РФ.

Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской республики в рамках Венской конвенции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль не комментирует утверждения Киева о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая.

В мае Владимир Путин проведет отдельные встречи в Москве с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы.

Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы.

9 апреля Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.