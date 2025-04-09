На Дону при рождении третьего ребенка заплатят 300 тысяч рублей

Получить выплату можно после обращения в орган соцзащиты по месту регистрации. Для выплат на третьего и последующих детей многодетным семьям в областном бюджете предусмотрено в 2025 году свыше 380 млн рублей. В регионе также действует новая мера поддержки многодетных. Это 50% компенсация обучения одного из детей до 23 лет в ссузах и вузах Ростовской области.