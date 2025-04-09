На Дону при рождении третьего ребенка заплатят 300 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Молодые семьи получат 300 тысяч рублей при третьих и последующих детей. Мера поддержки распространяется на семьи, у которых родились дети с 1 января 2025 года.
Получить выплату можно после обращения в орган соцзащиты по месту регистрации. Для выплат на третьего и последующих детей многодетным семьям в областном бюджете предусмотрено в 2025 году свыше 380 млн рублей. В регионе также действует новая мера поддержки многодетных. Это 50% компенсация обучения одного из детей до 23 лет в ссузах и вузах Ростовской области.
В мае в Ростовской области откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Их будут предоставлять студенческим, молодым, многодетным семьям и одиноким родителям. Меры поддержки семей осуществляются по нацпроекту «Семья» и в ходе реализации региональной программы по повышению рождаемости.