Чиновники представили президенту план сноса старых домов в рамках реновации

Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул: в центре всей программы должны стоять интересы местных жителей. Реновация должна быть не просто строительным проектом, а социально справедливым процессом, в котором никто не будет ущемлён. В связи с этим было решено провести дополнительное обучение для хокимов, их заместителей и других ответственных лиц по вопросам реновации и её эффективной организации.