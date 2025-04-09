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Чиновники представили президенту план сноса старых домов в рамках реновации

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по программе реновации — масштабному проекту, предполагающему снос старого жилого фонда и строительство на его месте современных домов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Поводом для столь серьёзных преобразований стала стремительная урбанизация: в ближайшие годы население страны может достичь 40 миллионов человек. Это означает ежегодную потребность в 140−150 тысячах новых квартир и, соответственно, в дополнительных 2 тысячах гектаров земли. Однако земельные ресурсы ограничены, и в такой ситуации самым рациональным решением становится реновация.

Что подлежит сносу?

В Узбекистане насчитывается около 17 тысяч устаревших двух- и трёхэтажных домов, которые уже не отвечают современным стандартам безопасности и комфорта. Коммуникации в таких домах — изношены, система канализации отсутствует, а условия жизни оставляют желать лучшего.

Предлагается на их месте строить современные 7−9-этажные жилые дома с полным набором удобств — горячей и холодной водой, канализацией, современной инфраструктурой. Благодаря увеличению этажности, на тех же участках земли смогут проживать в три раза больше людей. А главное — жители этих домов наконец получат качественное и комфортное жильё в привычной для них локации.

Как будет проходить реновация?

Пока в законодательстве Узбекистана нет единого нормативного документа, регулирующего процессы реновации. В связи с этим был разработан проект закона «О градостроительной реновации», основанный на международном опыте.

Программа будет реализовываться в три этапа:

  • Выбор территории и переговоры с жителями. На этом этапе в городах и районах будут определяться участки, подлежащие реновации. Каждому собственнику будет предложено новое жильё либо денежная компенсация. Все договорённости будут оформляться индивидуально и заверяться нотариально.
  • Утверждение проектов. Программа реновации будет рассматриваться в региональных и республиканских органах. Также будет определяться застройщик.
  • Строительство и сдача домов. На этом этапе начнётся возведение новых зданий и ввод их в эксплуатацию.

Дополнительные выгоды

Ожидается, что реновация не только решит жилищные проблемы, но и оживит экономику районов. На первых этажах новых домов разместятся магазины, кафе, сервисные центры и небольшие производственные предприятия. Кроме того, проект позволит сэкономить до 20 тысяч гектаров земли благодаря уплотнённой застройке.

Уже на первом этапе планируется строительство 20 тысяч новых квартир.

Главное — справедливость

Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул: в центре всей программы должны стоять интересы местных жителей. Реновация должна быть не просто строительным проектом, а социально справедливым процессом, в котором никто не будет ущемлён. В связи с этим было решено провести дополнительное обучение для хокимов, их заместителей и других ответственных лиц по вопросам реновации и её эффективной организации.