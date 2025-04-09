Чиновники представили президенту план сноса старых домов в рамках реновации

Поводом для столь серьёзных преобразований стала стремительная урбанизация: в ближайшие годы население страны может достичь 40 миллионов человек. Это означает ежегодную потребность в 140−150 тысячах новых квартир и, соответственно, в дополнительных 2 тысячах гектаров земли. Однако земельные ресурсы ограничены, и в такой ситуации самым рациональным решением становится реновация.
Что подлежит сносу?
В Узбекистане насчитывается около 17 тысяч устаревших двух- и трёхэтажных домов, которые уже не отвечают современным стандартам безопасности и комфорта. Коммуникации в таких домах — изношены, система канализации отсутствует, а условия жизни оставляют желать лучшего.
Предлагается на их месте строить современные 7−9-этажные жилые дома с полным набором удобств — горячей и холодной водой, канализацией, современной инфраструктурой. Благодаря увеличению этажности, на тех же участках земли смогут проживать в три раза больше людей. А главное — жители этих домов наконец получат качественное и комфортное жильё в привычной для них локации.
Как будет проходить реновация?
Пока в законодательстве Узбекистана нет единого нормативного документа, регулирующего процессы реновации. В связи с этим был разработан проект закона «О градостроительной реновации», основанный на международном опыте.
Программа будет реализовываться в три этапа:
- Выбор территории и переговоры с жителями. На этом этапе в городах и районах будут определяться участки, подлежащие реновации. Каждому собственнику будет предложено новое жильё либо денежная компенсация. Все договорённости будут оформляться индивидуально и заверяться нотариально.
- Утверждение проектов. Программа реновации будет рассматриваться в региональных и республиканских органах. Также будет определяться застройщик.
- Строительство и сдача домов. На этом этапе начнётся возведение новых зданий и ввод их в эксплуатацию.
Дополнительные выгоды
Ожидается, что реновация не только решит жилищные проблемы, но и оживит экономику районов. На первых этажах новых домов разместятся магазины, кафе, сервисные центры и небольшие производственные предприятия. Кроме того, проект позволит сэкономить до 20 тысяч гектаров земли благодаря уплотнённой застройке.
Уже на первом этапе планируется строительство 20 тысяч новых квартир.
Главное — справедливость
Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул: в центре всей программы должны стоять интересы местных жителей. Реновация должна быть не просто строительным проектом, а социально справедливым процессом, в котором никто не будет ущемлён. В связи с этим было решено провести дополнительное обучение для хокимов, их заместителей и других ответственных лиц по вопросам реновации и её эффективной организации.