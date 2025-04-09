Захарова передала привет Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга

8 февраля 2024 года немецкий таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, согласно которым дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Вальдемар Бербок был специалистом в области противовоздушной обороны и в 1944 году получил гитлеровский крест «За военные заслуги». После разразившегося скандала сама Анналена Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке.